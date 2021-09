Holandia: Molestowanie seksualne online. Setki tysięcy ofiar

Według badaczy molestowanie przybierało różne formy. Były to obraźliwe komentarze, żarty o charakterze seksualnym, otrzymywanie nagich zdjęć lub filmów erotycznych.

Kobiety (6,7 proc.) wskazywały półtora raza częściej niż mężczyźni (4,1 proc.), że doświadczyły molestowania seksualnego w internecie.

Przynajmniej raz w miesiącu

Najczęściej problem z tym zjawiskiem miały młode kobiety w wieku 16-18 lat (prawie 30 proc.) i 18-24 lata (23 proc.). Wśród młodych mężczyzn było to 9 procent w wieku od 16 do 18 lat i 8 procent w wieku od 18 do 24 lat.

Dla większości ofiar jest to zdarzenie jednorazowe, jednak 11 proc. respondentów musiało radzić sobie z tym przynajmniej raz w miesiącu.

Badanie CBS przeprowadzono na grupie 30 tys. osób w wieku 16 lat lub starszych.