Według duchownych z diecezji, na których powołuje się dziennik, przyczyną zachowania biskupa jest opętanie. Znany ze skrajnie konserwatywnych poglądów Novell mógł doświadczyć procesu inwersyjnego podczas egzorcyzmów i zostać opętany przez złego ducha. Papież Franciszek miał dwukrotnie zwrócić się do biskupa, aby poddał się liturgicznemu obrzędowi uwolnienia od szatana.

Przyczyny nagłego odejścia duchownego, do czego doszło pod koniec sierpnia, ujawnił po raz pierwszy hiszpański portal "Religion Digital", a o sprawie od wielu dni piszą wszystkie główne media i portale społecznościowe kraju. Według "Religion Digital", biskup zawiesił sutannę, gdyż się zakochał. "Zakochałem się i chcę to zrobić dobrze" - powiedział "ABC". "Nie chcę nic wiedzieć o Konferencji Episkopatu, ani o biskupach" - miał dodać, twierdzi źródło w instytucji kościelnej.

"To bezprecedensowa sytuacja ze względu na okoliczności sprawy, do tej pory nie było podobnego wydarzenia w Hiszpanii" - napisał "ABC".

Administrator apostolski Roma Casanova pozostaje w stałym kontakcie z nuncjuszem papieskim Bernardito Auza w tej sprawie. W komunikacie w poniedziałek diecezja Solsony poinformowała, że Novell złożył rezygnację "z powodów wyłącznie osobistych". Według "ABC", biskupstwo Solsony oraz znaczna części kościoła katalońskiego uważa, że sprawa jest bardzo poważna ze względu na "mieszankę udręczonej osobowości duchownego i różnych nadprzyrodzonych wydarzeń, do których doszło".

Biskup był egzorcystą. Teraz nie chce się im poddać







Xavier Novell był egzorcystą od 2015 r., często egzorcyzmy praktykował i bronił ich skuteczności, ale teraz nie chce się im poddać, pomimo nalegań samego papieża Franciszka. "Podejrzewa się, że biskup odmawia, gdyż coś ukrywa i będąc pod wpływami Złego nadal chce to ukrywać" - napisał "ABC". Według duchownych, egzorcyzmy mogą być niebezpieczne, jeżeli są przeprowadzane w chwili słabości lub wątpliwości, kiedy "siły ciemności krążą wokół życia egzorcyzmującego". "Takie okoliczności mogą doprowadzić do efektów całkowicie odwrotnych od zamierzonych, jak to miało miejsce z biskupem" - stwierdził dziennik.

Według bliskich współpracowników biskupa, w ciągu ostatnich lat narastały problemy z osobowością duchownego, co miało związek z jego udziałem w mających leczyć homoseksualizm terapiach konwersyjnych oraz ich promowaniem w różnych punktach kraju.

Dał się poznać jako konserwatysta i przeciwnik homoseksualizmu





Według źródeł, na które powołał się "ABC", Novell miał w przeszłości inklinacje homoseksualne, ale "poddał się terapiom i zmienił się". W tym czasie dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik homoseksualizmu, a także wszelkich form seksu, których celem nie byłaby prokreacja. "Prezerwatywa oddziela rodzicielstwo od przyjemności. I to nie jest ludzkie" - powiedział. W 2017 r. był krytykowany za wypowiedzi o rzekomym psychologicznym podłożu skłonności homoseksualnych. W jednym z publicznych wystąpień wskazał, że przyczyną może być problem z figurą ojca - jego brakiem lub różnymi nieprawidłowościami.

Novell, mianowany biskupem w wieku 41 lat, jest znany w Hiszpanii ze względu na liczne wystąpienia w mediach, w których dał się poznać jako tradycjonalistyczny konserwatysta, przeciwnik homoseksualizmu i aborcji, zwolennik niepodległości Katalonii.

Partnerka duchownego jest autorką "Piekła pożądania Gabriela"

Jego partnerka, młodsza o 14 lat, psycholog z wyksztalcenia, Silvia Caballol jest rozwiedziona z Marokańczykiem, z którym ma dwoje dzieci. Jest autorką dwóch książek o tematyce satanistycznej i erotycznej. Jedna z nich, pt. "Piekło pożądania Gabriela", została uznana przez dziennik "ABC" za wizjonerską. "Powieść przenosi nas w świat psychopatii, sekt, sadyzmu i szaleństwa, w walkę miedzy dobrem i złem, miedzy Bogiem i szatanem, miedzy aniołami i demonami" - napisał.

W swoim dziele autorka zawarła następujące wizjonerskie pytanie: "Co się stanie, jeżeli pociąg fizyczny jest silniejszy od jakiegokolwiek kodeksu etycznego czy presji społecznej?" - zauważyły media hiszpańskie. Caballol brała udział w licznych kursach m. in. seksuologii, technik antystresowych, jogi, religii katolickiej i islamskiej.

Media wskazują, że obecnie nie jest możliwe zlokalizowanie czy jakiekolwiek skontaktowanie się z parą. "Jakby ich ziemia pochłonęła" - stwierdził "ABC". "Kościół diecezjalny modli się za biskupa z całą nadzieją pokładaną w Panu"- głosi poniedziałkowy komunikat biskupstwa w Solsona.

