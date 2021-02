Pracownik zoo w hiszpańskiej Kantabrii został zaatakowany przez słonicę afrykańską. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Zdjęcie Na zdjęciu: Słoń afrykański /JOE KLAMAR /AFP

44-letni Joaquin Gutierrez Arnaiz czyścił wybieg samicy słonia afrykańskiego, gdy ważące ponad cztery tony zwierzę nadziało pracownika zoo na kieł i rzuciło mężczyznę na kraty.

Ranny został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

Jak przekazał minister turystyki Kantabrii Francisco Javier Lopez Marcano, słonica była rozdrażniona z powodu infekcji stopy i prawdopodobnej ciąży. Dodatkowo, na terenie wybiegu przebywał młody potomek słonicy i zwierzę mogło poczuć zagrożenie ze strony ludzi.

- Mówimy o bardzo nieprzewidywalnych stworzeniach. Siła uderzenia była potężna, nikt nie byłby w stanie tego przeżyć - skomentował.

Marcano ocenił, że przyczyną wypadku mogła być nieuwaga pracownika zoo. - Tak to wygląda z zewnątrz. Codzienna rutyna i zbytnie zaufanie do zwierząt doprowadziły do fatalnego zdarzenia - powiedział.

Jak podał rząd regionu Kantabria, to pierwszy tego typu wypadek w 30-letniej historii zoo.