To pierwsze odrzucenie przez Kościół hiszpański tzw. terapii konwersyjnych, zwanych też reparatywnymi, które wcześniej były przedmiotem badań Watykanu - napisał lewicowy portal elDiario.es. Jego zdaniem deklaracja ta ma związek z nagłym odejściem z Kościoła biskupa Solsony Xaviera Novella.

Porzucił stan kapłański

Znany ze skrajnie konserwatywnych poglądów biskup w sierpniu porzucił stan kapłański i związał się z autorką satanistycznej literatury erotycznej Solvią Caballol. Według jego bliskich współpracowników w ostatnich latach narastały problemy z osobowością duchownego, co miało związek z jego udziałem w terapiach konwersyjnych oraz promowaniem ich w różnych częściach kraju. Według źródeł, na które powołał się dziennik "ABC", Novell miał w przeszłości "inklinacje homoseksualne", ale "poddał się terapiom". W tym czasie dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik homoseksualizmu.



Na konferencji prasowej po obradach hiszpańskiego episkopatu Arguello wyjaśnił, że Novell jest obecnie traktowany jako emerytowany biskup, gdyż "nie ma innej decyzji w tej sprawie". "Jego rezygnacja może się wiązać z kryzysem wiary i sensu wykonywanej posługi - powiedział. - A to wymaga czasu, aby takie decyzje stały się trwałe i zostały wyciągnięte konsekwencje". Novell podkreślił, że odszedł z Kościoła z powodów "ściśle osobistych".



Terapie konwersyjne - na czym polegają?

Terapie konwersyjne (reparatywne) polegają na próbach zmiany orientacji homoseksualnej lub biseksualnej na heteroseksualną. Nie ma jednak wiarygodnych dowodów na to, że orientacja seksualna może zostać zmieniona. Stolica Apostolska zdystansowała się od praktyki "leczenia" homoseksualizmu, uznając terapie reparatywne za "błędne co do metody i celów", zgodnie z pismem watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa przekazanej na początku lipca hiszpańskim biskupom.