Niezidentyfikowany uzbrojony mężczyzna wziął zakładników w placówce Baku Gruzji w mieści Zugdidi. Napastnik przetrzymuje pod bronią około 20 osób - informuje Reuters.

Jak poinformowały miejscowe media, na które powołuje się agencja Reutera, trwają negocjacje z uzbrojonym mężczyzną, który jest zamaskowany i ubrany w strój wojskowy.

Wśród zakładników są pracownicy banku i klienci; ich liczba jest obecnie wyjaśniana. Teren wokół banku odgrodzono. Trwają negocjacje z napastnikiem.

- Według informacji, które teraz posiadam, mężczyzna, przestępca, najprawdopodobniej włamał się do jednego z oddziałów banku. Jestem pewien, że policja podejmie wszelkie środki, aby to, co się dzieje, zakończyło się pokojowo - powiedział w TV Imedi premier Gruzji Giorgi Gacharia.

Wcześniej media podały, że mężczyzna ma broń automatyczną i granaty.

Jak poinformowała policja, która otoczyła kordonem budynek banku, jedna z zakładniczek, będąca w ciąży, została przez napastnika uwolniona. Napastnik dał policji dwie godziny na spełnienie swoich żądań. Ten czas już upłynął, jednak sytuacja się nie rozwinęła - relacjonuje Reuters