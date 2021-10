- Kiedy weszłam, Saakaszwili był u lekarza i przechodził badania lekarskie. Następnie dano mi możliwość porozumiewania z nim w celi. Micheil Saakaszwili powiedział, że prowadzi strajk głodowy - powiedziała Nino Lomjaria.

Podkreśliła, że według relacji polityka podczas aresztowania policja nie użyła siły, a on nie stawiał oporu.



Wcześniej gruzińska prezydent Salome Zurabiszwili powiedziała, że nigdy nie ułaskawi Saakaszwilego. Według niej były prezydent przybył do Gruzji w celu destabilizacji sytuacji politycznej w kraju. Dodała, że nie ułaskawi Saakaszwilego, gdyż chce "być uczciwa wobec ludzi, którzy cierpieli z powodu jego reżimu".



Były prezydent aresztowany

W sobotę premier republiki Irakli Garibashvili poinformował, że Saakaszwili, który wrócił do kraju po ośmiu latach emigracji, został zatrzymany przez funkcjonariuszy organów ścigania i umieszczony w areszcie. Zaznaczył, że policja posiadała informacje o drodze zbiegłego polityka - z Ukrainy do Gruzji.



Saakaszwili w 2013 roku wyjechał z Gruzji. Przebywający na emigracji polityk został skazany zaocznie przez sąd w Tbilisi na sześć lat więzienia za nadużycie władzy. Od 2014 roku jest ścigany gruzińskim listem gończym. Saakaszwili odrzuca wszystkie oskarżenia i twierdzi, że są one umotywowane politycznie. Polityk został pozbawiony gruzińskiego obywatelstwa, kiedy przyjął obywatelstwo Ukrainy.