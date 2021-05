Grecja: Zabili 20-latkę na oczach dziecka, powiesili psa. Ogromna nagroda za wskazanie sprawców

Nieznani sprawcy włamali się do domu 20-letniej Caroline Crouch na przedmieściach Aten. Napastnicy torturowali kobietę przez godzinę, a następnie udusili ją na oczach córki. Mężczyźni zabili również psa należącego do rodziny. Grecki rząd jest wstrząśnięty zbrodnią - oferuje 300 tys. euro za wskazanie sprawców.

Do zbrodni doszło we wtorek nad ranem, przed godz. 5. Trzej zamaskowani, uzbrojeni mężczyźni weszli do domu, w którym pochodząca z Wielkiej Brytanii 20-latka mieszkała ze swoim mężem i 11-miesięczną córką. Czwarty z włamywaczy stał na czatach przed domem.

"The Guardian" informuje, że mężczyźni obezwładnili i przywiązali męża kobiety do krzesła. 20-latka z kolei była torturowana przez blisko godzinę - napastnicy chcieli dowiedzieć się, gdzie rodzina trzyma oszczędności. Gdy je znaleźli, udusili kobietę na oczach córki. Przed opuszczeniem posesji mężczyźni zabili psa należącego do rodziny, wieszając go na poręczy.



- Celowali we mnie bronią, cały czas pytali "gdzie są pieniądze". Nie przestali nawet wtedy, gdy wskazałem miejsce. Słyszałem swoją żonę, przywiązaną do łóżka, która cały czas wołała o pomoc. Błagała, by nie robili nam krzywdy - powiedział służbom 32-letni mąż Caroline Crouch. Po ataku mężczyźnie udało się wyswobodzić z więzów i wezwać służby na miejsce.



"Jesteśmy wstrząśnięci"

Policja ustaliła, że sprawcy morderstwa ukradli 15 tys. euro oszczędności oraz biżuterię wartą ok. 25 tys. euro.



- Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, ja osobiście jestem wstrząśnięty. Rzadko mamy do czynienia z taką brutalnością, nie tylko w Grecji, ale nawet przy popełnianych zbrodniach - powiedział mediom Michalis Chrisochoidis, minister ds. ochrony obywateli.



Chrisochoidis w porozumieniu z ministrem finansów Theodorosem Skylakakisem wyznaczył nagrodę 300 tys. euro dla osoby, która "przekaże służbom informacje, które doprowadzą do zatrzymania sprawców".

