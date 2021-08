Pożary na nowo rozgorzały w gminach Neochori, Liwataki, Elida i Isaris, ale zostały opanowane, zanim zagroziły domostwom w tych i okolicznych wioskach. Straż pożarna, zarówno na lądzie, jak i z powietrza, gasiła ogień na tych obszarach - dodał Lambopulos. Wskazał, że ogólnie pomimo braku deszczu w tym regionie, nad gminą Neochori padało. Jak przekazał, silny wiatr i wysoka temperatura w czwartek również ustąpiły.

Ponowne pożary

Tymczasem w rejonach Skamnaki, Desfina i Karea we wschodniej części półwyspu Mani na południowym Peloponezie, doszło do ponownych pożarów, ale zostały one opanowane - podała straż pożarna.

W czwartek wieczorem we wschodniej części półwyspu Mani pracowało ok. 60 strażaków, 23 wozy strażackie oraz dwa zespoły naziemne, w tym grecka armia i strażacy ochotnicy oraz dostarczone przez lokalne władze cysterny z wodą.

Na wyspie Eubea na Morzu Egejskim straż przybrzeżna przeprowadziła masową operację z użyciem łodzi patrolowych i prywatnych jednostek, żeby ewakuować setki ludzi drogą morską.

Grecja: Zakaz wjazdu do lasów

Tymczasem wprowadzony 5 sierpnia przez grecki rząd zakaz wjazdu do lasów, parków narodowych, obszarów objętych przez UE programem Natura i gajów miejskich zostanie przedłużony do 20 sierpnia - podały w czwartek greckie władze, na które powołuje się AMNA.



Poruszanie się piechotą lub przejeżdżanie przez te zalesione obszary, a także przebywanie na nich jest zabronione, co ma zmniejszyć ryzyko pożarów w bardzo suchej porze roku, która przyczyniała się do zakrojonych na szeroką skalę i niszczycielskich pożarów.



Ten sam przepis obejmuje zakaz zajęć rekreacyjnych czy wszelkich prac, jak spawanie czy spalanie materiałów, mogących wzniecić pożar; za złamanie zakazu grozi kara do 10 tys. euro.



106 nowych pożarów w Grecji

Obecnie setki strażaków z zagranicy współpracują z greckimi kolegami, aby ugasić 106 nowych pożarów, które wybuchły w środę wieczorem. Jednocześnie trwa walka o opanowanie i ugaszenie pożarów na wyspie Eubea oraz na górze Parnis na obrzeżach Aten, z pomocą ochotników, greckich sił zbrojnych i władz lokalnych - podaje AMNA.



W czwartek aktywnych było jeszcze kilka pożarów, w szczególności na wyspie Eubea, gdzie z żywiołem walczyło blisko 860 strażaków, w tym przybyłych na pomoc z Ukrainy, Rumunii i Serbii.



Grecja. Pożary uszkodziły ponad tysiąc domów. Mieszkańcy czekają na deszcz



Grecja: Bilans pożarów

W sumie od 29 lipca do 12 sierpnia w Grecji spłonęło 100 874 hektarów lasów i gajów oliwnych, jak wynika z obliczeń AFP na podstawie danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS).



Pożary w Grecji były efektem największych od ponad trzech dekad upałów w tym kraju. - Kryzys klimatyczny jest tutaj i pokazuje nam, że wszystko musi się zmienić - powiedział w czwartek premier Grecji Kyriakos Micotakis, dodając, że jest gotowy na "odważne zmiany". - To wspólny kryzys nas wszystkich - podkreślił.

