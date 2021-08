Grecja: Polscy strażacy kończą misję. W niedzielę zaczną wracać do kraju

Polscy strażacy, którzy pomagają Grekom gasić pożary w tym kraju, kończą w sobotę swoją misję. W niedzielę wracać do Polski. Potrwa to do wtorku lub środy.

Zdjęcie Pożary w Grecji / Państwowa Straż Pożarna / Twitter