Grecja: Minister zdrowia bronił ojca antysemity. Teraz przeprasza

"The Jerusalem Post" przypomina, że Thanos Plevris objął urząd po rekonstrukcji rządu w ostatnią środę. Tego samego dnia polityk wydał oświadczenie, w którym odpowiadał na zarzuty Centralnej Rady Społeczności Żydowskich.

Rada przypomniała, że w 2009 r. Thanos Plevris bronił przed sądem swojego ojca Constantinosa Plevrisa, który odwoływał się od wyroku skazującego za podżeganie przez nienawiści. W książce "Żydzi: cała prawda" Plevris senior opowiadał się za utrzymaniem nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz "w dobrym stanie". Prokuratura wskazywała, że w ten sposób autor namawiał do ponownej zagłady Żydów.



"Nie wolno w to wierzyć?"

Przed sądem Thanos Plevris zakwestionował taką interpretację, dodając, że nawet jeśli byłaby to prawda, nie jest ona żadnym podżeganiem do nienawiści. - Nie wolno wierzyć w to, że niektórzy będą chcieli eksterminować dane grupy? - pytał w sądzie.



Ostatecznie sąd apelacyjny uniewinnił Constantinosa Plevrisa.



"Nie zgadzam się ze swoim ojcem"

"Kompletnie nie zgadzam się ze swoim ojcem. Nie chciałem urazić społeczności żydowskiej i jeśli to zrobiłem, to przepraszam" - zapewnił minister w oświadczeniu na Facebooku w środę.

"The Jeruslaem Post" przypomina, że przed dołączeniem do centroprawicowej partii Nowa Demokracja premiera Kiriakosa Mitsotakisa w 2012 r., Plevris należał do nacjonalistycznego Ludowego Zgromadzenia Prawosławnego.