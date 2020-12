Kandydatem na szefa Pentagonu jest emerytowany generał Lloyd Austin - przekazał we wtorek (8 grudnia) prezydent elekt Joe Biden. O ile zatwierdzi go Senat, będzie on pierwszym czarnoskórym ministrem obrony USA.

Zdjęcie Lloyd Austin /BRENDAN SMIALOWSKI / AFP /AFP

Za kadencji Baracka Obamy Austin był szefem Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych. Nadzorował siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie, gdzie realizował plany kampanii wojskowej dotyczące zwalczania Państwa Islamskiego (IS) w Iraku i Syrii.