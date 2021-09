Poszukiwaniami Gabby Petito żyły w ostatnich dniach Stany Zjednoczone.



Koroner hrabstwa Teton Brent Blue oświadczył, że Petito padła ofiarą zabójstwa, ale nie podał dokładnej przyczyny śmierci do czasu zakończenia sekcji zwłok.

Ciało znaleziono w ubiegłą niedzielę na terenie kempingu po wschodniej stronie Parku Narodowego Grand Teton w stanie Wyoming w środkowo-zachodniej części USA. para była tam widziana razem ostatni raz. Jak poinformował na konferencji w Denver agent FBI Charles Jones szczątki zostały przewiezione do biura koronera, gdzie zostały poddane sekcji. Komunikat w tej sprawie wydało także stanowe biuro FBI w Denver.

Z wyprawy wrócił tylko narzeczony

Petito zaginęła podczas podróży po kraju ze swym partnerem. W lipcu wyruszyli z Florydy furgonetką, kierując się na zachód, by odwiedzić parki narodowe w tej części USA. Petito regularnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy, po raz ostatni 25 sierpnia. Pod koniec sierpnia po raz ostatni też kontaktowała się ze swoją rodziną.

1 września Brian Laundrie sam wrócił furgonetką swej przyjaciółki do domu na Florydzie. Mężczyzna, który wynajął adwokata i nie chciał rozmawiać z policją, po kilkunastu dniach przepadł bez śladu. W ubiegły piątek rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Jego bliscy twierdzą, ze nie widzieli go od 14 września. Miał wtedy wyjść z plecakiem, mówiąc im, że wybiera się do pobliskiego rezerwatu Carlton.

Śledczy starają się ustalić, co zaszło między 22-letnią Petito i 23-letnim Laundriem podczas ich podróży na zachód USA vanem.

Gabby Petito. Gdzie jest Laundrie?

Policja na Florydzie wznowiła we wtorek poszukiwania Laundriego, które koncentrują się obecnie na terenie objętych ochroną mokradeł Carlton Reserve, w rejonie North Port, w hrabstwie Sarasota, na zachodnim wybrzeżu Florydy. Wcześniej w poniedziałek śledczy informowali, że poszukiwania te będą się koncentrować na innym terenie. Bagna rozciągają się w pobliżu miejsca zamieszkania mężczyzny.

Policja w North Port napisała na Twitterze, że tereny te są przeszukiwane przy pomocy psów i dronów. Przed zniknięciem Laundrie spędził w North Port blisko dwa tygodnie. W poniedziałek FBI przeszukało nieruchomość rodziców narzeczonego Petito, gdzie mieszkała para.

Tajemnicze SMS-y do matki

Rodzina Gabby powiadomiła policję o jej zaginięciu 11 września. Władze rozpoczęły wtedy zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, które koncentrowały się w Parku Narodowym Grand Teton, skąd młoda kobieta po raz ostatni miała kontaktować się ze swoimi najbliższymi.

Przedmiotem śledztwa są m.in. dwa tajemnicze SMS-y, które przyszły do matki Petito. Kobieta sądzi, że mógł wysłać je ktoś inny.



Sprawa śmierci blogerki i wyjaśnienie roli, jaką odegrał w tej tragedii jej partner, jest śledzona i szeroko relacjonowana przez amerykańskie media.