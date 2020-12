Ponad milion rowerzystów we Francji skorzystało z dotacji w wysokości 50 euro na naprawę roweru - podsumował rząd. Francuscy rowerzyści mogą liczyć na dalsze wsparcie.

Zdjęcie Francuski rząd uruchomił program wsparcia dla rowerzystów /FRANCK FIFE /AFP

Francuski rząd po wybuchu pandemii koronawirusa postanowił zachęcić obywateli, by przesiedli się na swoje rowery - informuje Reuters. Każdy Francuz mógł skorzystać z dotacji w wysokości 50 euro na naprawę starego roweru.

Reklama

Program podsumowała minister środowiska Barbara Pompili, która poinformowała, że w jego wyniku 500 tys. Francuzów wróciło do korzystania z tego środka transportu. Dziś we Francji codziennie na rowerze jeździ trzy proc. mieszkańców, rząd chce, by było ich trzy razy więcej.

Dlatego program dotacji na naprawę rowerów przedłużono do końca 2021 roku. Rząd przeznaczy też 30 mln euro na poprawę infrastruktury rowerowej. Chce, by powstało dodatkowych 20 tys. bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerzystów w pobliżu ich pracy.

Popularny aktywista rowerowy przekonuje, że we Francji jest od 25 do 40 milionów rowerów, z czego około 15 milionów jest w złym stanie technicznym.

- Na całym świecie obserwujemy ogromne zapotrzebowanie na nowe rowery, a ich znalezienie może być trudne. Dlatego program dotacji na naprawę to świetny sposób, aby przywrócić stare rowery do ruch - uważa Schneider.