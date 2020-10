Pięć osób poniosło w sobotę (10 października) po południu śmierć w zderzeniu w powietrzu dwóch małych samolotów w środkowo zachodniej Francji, niedaleko Tours - poinformowały lokalne władze.

Mniejszym samolotem, zaliczanym do klasy ultralekkich (ULM), podróżowały dwie osoby, które poniosły śmierć. Maszyna spadła na ogrodzenie domu niedaleko miejscowości Loches, odległej o ok. 46 km na południowy wschód od Tours i stanęła w płomieniach.

Większy samolot Diamond DA40, z trzema turystami na pokładzie, spadł 100 metrów dalej na niezamieszkały teren. Również w tym przypadku wszystkie osoby zginęły.

W akcji ratowniczej uczestniczyło 50 strażaków, którzy odgrodzili rejon katastrofy.

Nie ustalono jeszcze personaliów ofiar ani przyczyny tragedii. Lokalna policja wszczęła dochodzenie.

Do zderzeń lekkich samolotów w powietrzu dochodzi stosunkowo rzadko. We Francji do tragicznego wypadku tego rodzaju doszło w 1998 r. u wybrzeży Bretanii. W zderzeniu samolotu typu Beechcraft 1900D i innej lekkiej maszyny zginęło wówczas 15 osób.