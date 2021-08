Jak donosi portal The Times w ostatnich latach populacja krów na wyspie bardzo się powiększyła. Zgodnie z prawem rolnicy mają prawo wypasać bydło na zboczach gór. Połowa krów uznawana jest za dziką. Burmistrzowie wyspiarskich miasteczek twierdzą, że nie mają możliwości, by powstrzymać krowy.



Do ataków dochodzi w różnych częściach Korsyki. Według relacji portalu New York Post, do jednej z najgroźniejszych sytuacji doszło w miejscowości Lozzi. 70-latka została przewieziona do szpitala z poważną raną nogi. Kobieta została ranna dwa centymetry od tętnicy udowej.



Krowy na plaży na Korsyce

Stado goniło turystów

50-letni mężczyzna wypoczywający na plaży w Lotu został zraniony przez krowę w szyję. W tym samym mieście stado bydła goniło wczasowiczów główną ulicą miasta. W Ajaccio na południu wyspy kilka krów niszczyło zaparkowane przy plaży samochody.



- Kiedy widzisz, że krowy zmierzają w określonym kierunku, najlepiej dać im pierwszeństwo - mówił burmistrz Lozzi Francois Acquaviva.