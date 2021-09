Mężczyźnie towarzyszyła po raz pierwszy trójka młodych wspinaczy w wieku 21, 28 i 33 lat. - To wydarzenie było wyrazem sprzeciwu w związku z obowiązującą przepustką zdrowotną, która wszystkich denerwuje. To atak na podstawowe wolności, ta przepustka to hańba - powiedział Alain Robert.

Dla kogo certyfikat?

Aby uzyskać dostęp do barów, restauracji, muzeów i innych obiektów kulturalnych, a także na imprezy masowe i dalekobieżne środki transportu publicznego, wymagana jest przepustka covid - potwierdzająca, że posiadacz był zaszczepiony, uzyskał negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub niedawno wyzdrowiał z zakażenia.

Robert dodał, że jego ostatnia wspinaczka była "również hołdem dla Jean-Paula Belmondo, który wykonywał własne akrobacje". Francuski aktor zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat.

Alain Robert zasłynął na całym świecie z tego, że wspiął na ponad sto drapaczy chmur i innych miejskich zabytków, zwykle bez zabezpieczenia ani zezwolenia. W marcu 2020 roku wszedł się na szczyt biurowca Torre Agbar w Barcelonie, by sprzeciwić się panice wywołanej przez COVID-19.