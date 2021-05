Francja: Słynna galeria "La Samaritaine" wraca po 16 latach. Remont dobiegł końca

Słynna galeria handlowa "La Samaritaine", założona w 1870 r. i zamknięta w 2005, otworzy się ponownie 19 czerwca - podaje AFP, powołując się na kierownictwo koncernu LVMH, który od 2001 r. jest głównym udziałowcem galerii. Centrum przez ostatnie 16 lat było remontowane.

Zdjęcie Renowacja ekskluzywnego domu handlowego "La Samaritaine" pochłonęła łącznie 750 mln euro. / Vincent Isore / Agencja FORUM

Galeria jest przy rue de Rivoli na prawym brzegu Sekwany, w pobliżu Pont Neuf. Została zamknięta w 2005 r. w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i koniecznością renowacji zagrożonego wystroju w stylu art deco. Twórcami "Samarytanki" (La Samaritaine" byli Ernest Cognacq i Louise Jaÿ. Wyłączona z użytkowania galeria miała być ponownie otwarta w 2020 r. w 150 rocznicę swego powstania - przypomina francuska agencja.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną grupa LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) zdecydowała się jednak na przesunięcie uroczystości o rok. Renowacja ekskluzywnego domu handlowego pochłonęła łącznie 750 mln euro i obfitowała w cały szereg perypetii - pisze AFP. W latach 2012-15 r. prace zawieszono w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi.

Jedno ze stowarzyszeń miłośników zabytków zaskarżyło bowiem decyzję o przeszkleniu od strony rue de Rivoli fasady historycznego budynku, który stał się jednym z symboli Paryża. Sprawiło to, że ponowne otwarcie "La Samaritaine" zaplanowane na 2015 r. okazało się niemożliwe.

Ekskluzywny kompleks

Po wznowieniu prac pierwotny projekt uległ dalszej modyfikacji w związku z tym, że LVMH nabyła również pobliski hotel Cheval Blanc (Biały Koń) również utrzymany w stylu art deco. Luksusowy obiekt z 72 pokojami i apartamentami wchodzi w skład czterech budynków, które złożyły się na ekskluzywny kompleks handlowo-usługowy.

Sama galeria handlowa będzie dysponować powierzchnią 20 tys. metrów kwadratowych (w przeciwieństwie do 30 tys. m kw., jakie zajmowała przed remontem) i będzie administrowana przez należącą do LVHM spółkę DFS, dzieki której 600 najsłynniejszych i najbardziej wyszukanych światowych marek będzie do nabycia w sklepach zlokalizowanych w nowo otwartej galerii. LVHM zapowiedziała, że wraz z otwarciem galerii powstanie 1500 nowych miejsc pracy, z czego 800 w samej tylko "La Samaritaine".