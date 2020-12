Prezydent Francji Emmanuel Macron zarządził na dzień 9 grudnia żałobę narodową po śmierci Valery'ego Giscarda d'Estaing. Szef państwa wygłosił w czwartek orędzie do narodu w związku ze śmiercią byłego prezydenta.

Zdjęcie Prezydent Emmanuel Macron /AFP

- Należę do urodzonego w czasie jego prezydentury pokolenia, które nie zawsze zdawało sobie sprawę, jak bardzo zmienił Francję - powiedział Macron w telewizyjnym orędziu do narodu.

Reklama

- Jego dziedzictwo nowoczesności pozostanie (...) część historii naszego kraju zmienia się wraz z jego śmiercią. Bądź pewien, że zrobię wszystko, aby utrzymać ten płomień postępu i optymizm, który ożywiał całe twoje życie - stwierdził szef państwa.

- Prawa kobiet, aborcja, modernizacja (...) to, że nasze życie jest bardziej swobodne, zawdzięczamy również jego śmiałości i odwadze. Jeśli nasz kontynent jest bardziej zjednoczony i silniejszy, to także dzięki jego europejskiej pasji. Swoją pracą, myślą, swoim działaniem sprawił, że nadal żyje w naszym dzisiejszym świecie. To, czego dokonał, zawsze nam będzie towarzyszyć - mówił Macron.

Hołd w Parlamencie Europejskim w dniu urodzin

Prezydent poinformował, że 2 lutego, w dniu urodzin Giscarda d'Estaing, zostanie mu oddany hołd w Parlamencie Europejskim.

Pogrzeb Giscarda d'Estaing odbędzie się w sobotę w Authon w departamencie Loir-et-Cher, w centralnej Francji - poinformowała w czwartek rodzina zmarłego.

Trzeci prezydent V Republiki Valery Giscard d'Estaing (1974-1981) zmarł w środę wieczorem w swojej posiadłości w Authon w wieku 94 lat w wyniku komplikacji związanych z zakażeniem koronawirusem.



Z Paryża Katarzyna Stańko