Francja: Minister nakazał zamknięcie meczetu

Szef ministerstwa spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin nakazał w poniedziałek (19 października) zamknięcie Wielkiego Meczetu w Pantin w Paryżu, największej muzułmańskiej świątyni we Francji. To reakcja na zamordowanie nauczyciela historii Samuela Paty'ego, który pokazywał uczniom karykatury Mahometa.

"Poprosiłem prefekta Seine-Saint-Denis o zamknięcie meczetu w Pantin" - powiedział minister w telewizji TF1 i zaznaczył, że prefekt powinien podpisać nakaz zamknięcia świątyni jeszcze w poniedziałek wieczorem.

W poniedziałek władze francuskie rozpoczęły serię akcji, wymierzonych w ruch islamistyczny i obiecały "wojnę z wrogami Republiki". Policja przeprowadziła operacje przeciwko "kilkudziesięciu osobnikom" w ramach walki z islamizmem.

Darmanin przekazał ponadto, że obecnie prowadzonych jest ponad 80 śledztw dotyczących mowy nienawiści w internecie we Francji oraz bada się, czy niektóre organizacje, stowarzyszenia czy grupy działające we francuskiej społeczności muzułmańskiej, w tym Wspólnota przeciwko islamofobii we Francji (CCIF) powinny zostać rozwiązane w związku z oskarżeniami o propagowanie przemocy i nienawiści. W ramach tych dochodzeń doszło do zatrzymań.