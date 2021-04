Po 40 dniach spędzonych bez słońca, zegarków ani telefonów ​grupa ośmiu mężczyzn i siedmiu kobiet wyszła w sobotę z jaskini Lombrives w Pirenejach. Eksperyment o nazwie "Deep time", w którym wzięli udział, miał sprawdzić reakcje organizmu na utratę poczucia czasu i izolację.

Zdjęcie Uczestnicy eksperymentu / Fred SCHEIBER / AFP / AFP

Ochotnicy - ośmiu mężczyzn i siedem kobiet w wieku 27-50 lat - wyszli z jaskini cali i zdrowi. Wszyscy mieli okulary przeciwsłoneczne, by móc przystosować oczy z powrotem do światła słonecznego.

Przez 40 dni mieszkali w namiotach w jaskini i mieli przydzielane zadania bez wyznaczonego czasu ich wykonania. Do dyspozycji mieli generator prądu napędzany pedałami, a wodę pobierali z 45-metrowego zagłębienia.

Badanie było jak "wciśnięcie pauzy"

Eksperyment nazwany "Deep Time" miał przetestować ludzką reakcję i zdolność do przystosowania się do skrajnych warunków, izolacji i utraty poczucia czasu. Każdy uczestnik był przed wejściem do jaskini badany pod kątem zdolności poznawczych oraz aktywności mózgu; podobne badanie ma odbyć się po wyjściu uczestników na powierzchnię.

Uczestniczka badania Marina Lancon porównała je do "wciśnięcia pauzy" w życiu. Z kolei szef projektu Christian Clot stwierdził, że w jaskini czas zdawał się płynąć wolniej.

- Nasza przyszłość jako ludzi na tej planecie będzie ewoluować. Musimy lepiej zrozumieć, jak nasze mózgi znajdują nowe rozwiązania niezależnie od sytuacji - powiedział Clot.

