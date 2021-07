Franciszek w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia papieża

Franciszek nadal przebywa w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie kontynuuje kurację - przekazał w sobotę Watykan. Jak zapewniono, wyniki badań przywódcy Kościoła są zadowalające, a sam papież stopniowo wraca do obowiązków. Mija tydzień, od kiedy Franciszek trafił do szpitala, by przejść operację jelita grubego.

Zdjęcie Papież Franciszek; zdj. ilustracyjne / ANDREAS SOLARO / AFP