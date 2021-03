43-letnią Lyndsey Kennedy odnaleziono nagą i wycieńczoną w kanale burzowym w mieście Delray Beach na Florydzie. Kobieta twierdzi, że spędziła tam prawie trzy tygodnie. Jej zaginięcie zgłoszono na początku marca.

Na uwięzioną kobietę natknął się we wtorek przechodzień - idąc ruchliwą ulicą, usłyszał krzyki dochodzące spod ziemi. Na miejsce od razu wezwano odpowiednie służby.

Strażacy usunęli kratę odpływową i powoli, z pomocą drabiny (43-latka była uwięziona na głębokości kilku metrów) wydostali ją na zewnątrz. Lyndsey była naga, brudna i wycieńczona - nie mogła stać o własnych siłach. Z powodu odwodnienia trafiła do miejscowego szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak informuje CBS, Kennedy miała powiedzieć policji, że 3 marca poszła popływać w kanale w pobliżu domu swojego chłopaka. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że się zgubiła. Jej zaginięcie zgłosił tego samego dnia jej partner. Kobietę odnaleziono ok. pięciu kilometrów od miejsca, w którym poszła popływać.

Matka dziewczyny przekazała służbom, że jej córka chorowała psychicznie i była uzależniona od narkotyków. Według niej często "robiła dziwne rzeczy".

Sprawę 43-latki bada policja. Póki co nie ma dowodów na to, by padła ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze wątpią też, by spędziła w kanale tyle czasu.