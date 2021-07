Filipiny: Rozbił się samolot wojskowy. Co najmniej 29 osób zginęło, a 50 zostało rannych

Co najmniej 29 osób zginęło, a co najmniej 50 zostało rannych - to bilans katastrofy wojskowego C-130, który rozbił się w niedzielę na wyspie Jolo na południu Filipin. Wojsko wyciągało rozbitków z płonącego wraku maszyny. "Naoczni świadkowie widzieli, jak kilku żołnierzy wyskoczyło z samolotu, zanim ten uderzył w ziemię" - przekazano.

Zdjęcie Co najmniej 29 osób zginęło, a 50 zostało rannych w katastrofie samolotu / PAP/EPA/JTF HANDOUT / PAP