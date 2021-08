W środę pierwszy z polskich samolotów wojskowych dotarł do Afganistanu, by zabrać ewakuowanych z tego państwa. Jak wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki, grupa ta liczy 50 osób - jest w niej jedna Polka, a także zaangażowani w działalność polityczną, także we współpracy z instytucjami państwa polskiego. W kierunku Kabulu, stolicy kraju, w którym władzę przejęli talibowie, zmierzają kolejne polskie maszyny.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz doprecyzował, że ewakuowane osoby trafiły do Uzbekistanu i są pod opieką konsula. - Czeka na nich samolot cywilny. W najbliższym czasie przetransportuje ich bezpiecznie do Polski - powiedział.

Ewakuacja z Afganistanu. Premier: Zrobiliśmy, co trzeba

Jak dodał premier Mateusz Morawiecki, następnym samolotem, który wyląduje w Kabulu, będzie dreamliner. Na jego pokład wejdzie kolejnych 50 osób.



- Następne (maszyny - red.) również udają się w tamtym kierunku, tylko muszą mieć zgodę na lądowanie. Polska pomaga zabierać nie tylko polskich obywateli, ale także przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom afgańskim i innych państw, które współpracują z NATO. Zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić, aby chronić polskich obywateli, ale także obywateli Afganistanu, którzy pracowali z nami oraz obywateli innych państw. I ta pomoc jest udzielana - mówił premier.



Tego samego dnia rano informowano, że osób, które na pokładach polskich samolotów opuszczą Afganistan, będzie około setki. Jednak Michał Dworczyk przekazał Polsat News po południu, że lista zgłoszonych do ewakuacji zwiększyła się do 250-260 osób. Nie wiadomo jednak, czy wszyscy stawią się na lotnisku.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki argumentował, że lotnicza ewakuacja to bezpieczny sposób, aby obywatele polscy oraz pracownicy naszej misji wojskowej opuścili państwo, w którym doszło do przewrotu. Zapewnił, że rząd zrobi wszystko, aby każdego, kto pomagał Polsce jako tłumacz czy w innej formie, "potraktować jak najbardziej humanitarnie, przyznać wizę humanitarną i przetransportować do Polski czy do Europy".

Uchodźcy z Afganistanu. Czy przyjmie ich Polska?

Czy poza przeprowadzeniem ewakuacji, polskie władze powinny również przyjąć uchodźców z Afganistanu? O spotkanie z premierem dotyczące takiej możliwości apelował w środę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Tylko rząd dysponuje wszelką wiedzą, ilu osobom możemy pomóc i na jakich warunkach - mówił polityk na antenie Polsat News.



Dzień przed wypowiedzią Kosiniaka-Kamysza na temat uchodźców z państwa zajętego przez talibów mówił wicepremier Piotr Gliński. - (Na nową falę uchodźców - red.) jesteśmy przygotowani, mamy siły i środki. To od naszej woli zależy, ile osób zostanie przyjętych - stwierdził w "Gościu Wydarzeń".



Jak przypominał Gliński, "Polska obroniła się przed falą uchodźców w 2015 roku i teraz też się obroni". - Będziemy postępowali odpowiedzialnie, obronimy Polskę - zadeklarował wicepremier.



Ewakuacja z Afganistanu. Dwie Polki wróciły czeskim samolotem

We wtorek wieczorem na lotnisku wojskowym pod Pragą wylądował czeski samolot wojskowy, którym z Kabulu przyleciało 87 osób. Wśród ewakuowanych były dwie Polki, ambasador Czech w Kabulu, czescy dyplomaci i afgańscy współpracownicy - przekazała agencja CTK.



Siły USA musiały w poniedziałek wstrzymać wszystkie ewakuacje po tym, jak lotnisko w Kabulu zostało zatłoczone przez tysiące osób chcących opuścić zajętą w niedzielę przez talibów stolicę Afganistanu. Pas startowy i płyta lotniska są już wolne od tłumów, a we wtorek rano loty wznowiono.

