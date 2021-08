Ewakuacja z Afganistanu. "Mało prawdopodobne, by zakończyła się do 31 sierpnia"

Ewakuacja z Afganistanu miała się zakończyć do 31 sierpnia. - Myślę, że to możliwe, ale myślę też, że jest to bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę liczbę Amerykanów, którzy wciąż muszą zostać ewakuowani - powiedział przewodniczący Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów USA Adam Schiff.

Zdjęcie Ewakuacja personelu amerykańskiej ambasady w Afganistanie/Zdj. ilustracyjne / Staff Sgt. Kylee Gardner / US Air Force HANDOUT / PAP/EPA