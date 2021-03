Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zarządził przygotowania do odciążenia kontenerowca Ever Given, który utknął w Kanale Sueskim – informuje Reuters.

Zdjęcie Widok na Kanał Sueski z lotu ptaka /AFP

Szef Zarządu Kanału Sueskiego (SCA) przyznał, że prezydent Sisi nakazał władzom kanału, aby przygotowały się na wszystkie opcje, w tym zdejmowanie kontenerów ze statku. Dodał, że egipscy urzędnicy rozmawiają o tej możliwości z USA, ale nie ujawnił żadnych szczegółów - podała agencja AP.



Gigantyczny kontenerowiec Ever Given blokuje Kanał Sueski od wtorku. Pracujące na miejscu jednostki ratunkowe wciąż mają nadzieję, że statek uda się uwolnić bez konieczności jego rozładowania.



Na niedzielę zaplanowano dwie próby ściągnięcia statku z mielizny. Mają one nastąpić w momencie przypływu - powiedział główny pilot w Kanale Sueskim. Na miejscu pracują holowniki oraz pogłębiarki. Dotychczas z mielizny wokół statku wydobyto 27 tysięcy metrów sześciennych piasku w celu osiągnięcia głębokości 18 metrów.

- Niedziela jest kluczowa - ocenił pilot, cytowany anonimowo przez AP. Dodał, że od tego będzie zależał kolejny ewentualny krok, czyli przynajmniej częściowe rozładowanie statku. Zdejmowanie kontenerów ze statku zajęłoby jednak jeszcze więcej czasu i tym samym przedłużyłoby blokadę kanału, czego Zarząd Kanału desperacko próbują uniknąć. Wymagałoby to również dźwigu i innych urządzeń, które jeszcze nie dotarły - zwraca uwagę Associated Press. Pilot rozmawiał z AP pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie był upoważniony do udzielania informacji dziennikarzom.

Kryzys w Kanale Sueskim trwa od wtorku

Przewożący towary na trasie Azja-Europa kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, we wtorek obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, około sześć km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

Od tego czasu władze zarządzające kanałem nie były w stanie usunąć statku, a ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad dziewięć mld USD dziennie - został wstrzymany, co jeszcze bardziej zakłóciło globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię koronawirusa - wskazuje AP.



Agencja zwraca uwagę, że w związku z przedłużającym się kryzysem, główni spedytorzy coraz częściej przekierowują swoje statki na inne trasy z obawy, że ściągnięcie Ever Given z mielizny może się przeciągać w czasie.

Zdjęcie Ever Given / AFP