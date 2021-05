Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Polska naruszyła prawo do sądu i rzetelnego procesu. Ma to związek z wyborem sędziego do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sprawę polskiej firmy Xero Flor produkującej trawniki w rolkach, która ponosi szkody z powodu postanowień Prawa łowieckiego.

Zdjęcie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu / Polsat News

Skarga konstytucyjna firmy Xero Flor na przepisy ustawy o Prawie łowieckim została umorzona przez Trybunał Konstytucyjny, a decyzję podpisał sędzia Mariusz Muszyński.

"Jego uprawnienia do orzekania są kwestionowane, bo zajął miejsce innego poprawnie wybranego sędziego TK, którego nie zaprzysiągł prezydent. Dlatego też zdanie odrębne w tej sprawie napisał sędzia TK Piotr Tuleja - napisał, że 'skład (Trybunału) został ukształtowany z naruszeniem Konstytucji, w szczególności z naruszeniem jej art. 194 ust. 1'" - informował Rzecznik Praw Obywatelskich.

3418 euro odszkodowania

"RPO wskazuje, że zgodnie z europejskimi standardami organ sądowy musi być wybierany w zgodzie z systemem prawnym danego kraju. Dzięki temu bowiem sądy i trybunały są wolne od wpływów władzy wykonawczej. Jak wskazuje RPO - zgodnie ze standardami europejskimi osoba w sposób rażąco niewłaściwie umocowana na stanowisku sędziowskim nie powinna pełnić funkcji orzeczniczych" - dodawał RPO.

Z orzeczenia Trybunału wynika, że Polska musi wypłacić firmie mężczyzny odszkodowanie w wysokości 3418 euro (15 tys. 556 złotych).