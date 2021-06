Inspektor Mariusz Ciarka przekazał, że w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłkę nożną polscy policjanci będą czynnie wspierać polskich kibiców. - Między innymi delegujemy dwóch policjantów do Centrum Zarządzania Europol-u w Hadze, miejsca gdzie koordynowane są wszystkie czynności związane z rozgrywkami Euro - powiedział rzecznik KGP.

- Są to bardzo doświadczeni policjanci, którzy będą na bieżąco utrzymywali kontakt pomiędzy Europol i naszą polską policją. Jeżeli zajdzie konieczność, również z innymi państwami - zaznaczył inspektor.

"Zależy nam, by czuli się bezpiecznie"

Wskazał, że policja wysyła sześciu policjantów do Sankt Petersburga w Rosji, gdzie odbędą się dwa mecze z udziałem reprezentacji Polski. "To sześciu bardzo doświadczonych spotersów, których zadaniem będzie głównie dbanie o naszych rodaków. Będzie to m.in. ułatwienie kontaktu pomiędzy stroną polską, a rosyjską, tłumaczenie języka polskiego w kontaktach z władzami rosyjskimi, ale przede wszystkim tłumaczenie naszym rodakom jak mają się zachowywać, jakie zachowania są bezpieczne i czego od nich oczekują organizatorzy", zależy nam, aby Polacy czuli się bezpiecznie. - podkreślił.

- Wszystko po to, aby nasi kibice wrócili cali i zdrowi do Polski, aby nie dochodziło do żadnych nieprzewidzianych sytuacji. A jeżeli takie sytuacje się pojawią, aby służyli pomocą naszym rodakom, którzy jadą dopingować polską drużynę - przekazał.

- Czterech policjantów uda się również do Sewilli w Hiszpanii, gdzie Polacy będą rozgrywali mecz. Ich zadania będą identyczne jak w przypadku spotersów wysłanych do Sankt Petersburga. A więc kontakt z polskimi kibicami, ułatwienie im kontaktu z władzami hiszpańskimi na miejscu - podał rzecznik KGP.

"Jesteśmy gotowi być do samego końca"

Poinformował również, że policjanci, którzy pojadą do Hiszpanii i Rosji będą mieli za zadanie udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych. - Te sytuacje kryzysowe mogą być różne. To mogą być sytuacje losowe jak chociażby złamanie ręki, jakiś uszczerbek na zdrowiu poprzez działania niezamierzone spowodowane siłami natury. Ale również i w przypadku pojawiających się przestępstw takich jak na przykład, kiedy Polak stanie się ofiarą kradzieży, kiedy dojdzie do naruszenia przepisów, gdzie w kontakcie z władzami na terenie poszczególnych krajów nasi doświadczeni policjanci będą służyć mając głównie na celu udzielenie wszelkiej możliwej pomocy rodakom - wyjawił.

Dodał także, że polscy policjanci będą towarzyszyli kibicom do tego momentu, w którym Polska drużyna będzie brała udział w rozgrywkach Euro 2020. - Życzymy, aby polska drużyna przeszła jak najwięcej etapów. My jesteśmy gotowi być do samego końca, kiedy tylko nasza drużyna będzie reprezentowała naszą ojczyznę w rozgrywkach - zapewnił.

Mistrzostwa Europy w piłkę nożną rozpoczną się w najbliższy piątek. Występ w fazie grupowej rozgrywek biało-czerwoni zainaugurują we wtorek meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. 19 czerwca w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a cztery dni później ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.