Estonia. Alar Karis był jedynym kandydatem w wyborach prezydenckich. Nie otrzymał wymaganej większości

63-letni Alar Karis otrzymał w poniedziałek 63 głosy. Do uzyskania wymaganej większości dwóch trzecich potrzeba było 68 głosów w 101-osobowym estońskim parlamencie (Riigikogu). Na wtorek zaplanowania jest druga tura głosowania. Tego dnia parlamentarzyści będą mogli przedstawiać także inne kandydatury (dotychczas przed I turą żadnej innej osobie - w tym obecnej prezydent Kersti Kaljulaid, deklarującej chęć kontynuacji - nie udało się zebrać wymaganych 21 głosów deputowanych do uzyskania nominacji).

Premier Kaja Kallas, liderka liberalnej Estońskiej Partii Reform (RE) zapowiedziała, że będzie wspierać Karisa w całym procesie wyborczym. Podobnie ma postąpić druga partia koalicyjna - Centrum (EKK), byłego premiera Juriego Ratasa. Obie partie dysponują łącznie 59 głosami.



Co jeśli nie będzie rozstrzygnięcia?