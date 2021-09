Cholera dotknęła obszar stołeczny, cztery regiony graniczące w Nigerią oraz jeden sąsiadujący z Burkina Faso, Mali i Beninem. Zachorowało ponad 2,8 tys. chorych.

- Wskaźnik śmiertelności wynosi 4 proc., a najbardziej dotknięta epidemią została grupa wiekowa 15-37 lat - podał resort zdrowia.



Z pomocą Lekarzy bez Granic (MSF), ONZ i Unii Europejskiej Niger stara się powstrzymać epidemie poprzez liczne kampanie społeczne na temat cholery, dystrybucję produktów do uzdatniania wody, dezynfekcję miejsc publicznych i transportu publicznego oraz studni w dotkniętych chorobą wioskach.



Apel do mieszkańców

- Zapasy leków i szybkich testów wykrywających zakażenie zostały wysłane do zainfekowanych regionów, gdzie chorzy są bezpłatnie leczeni - zapewnił rząd. Państwowe służby sanitarne zaapelowały, by mieszkańcy "stawiali się w centrach leczenia, jak tylko wystąpi u nich możliwe objawy choroby, m.in. biegunka i wymioty".



Coraz większe rozprzestrzenianie się choroby zaobserwowano w czerwcu. Miało to związek z intensywnymi opadami deszczu oraz ogniskami chorobowymi w sąsiadującej Nigerii. Mieszkańcy obu krajów mogą bez większych restrykcji poruszać się między państwami. - Większość przypadków choroby ma związek z epidemią, która panuje od kilku miesięcy w sąsiadujących regionach, w których zachodzi znaczne mieszanie populacji trangranicznych - powedział nigerski minister zdrowia Idi Illiassou Mainassara.



Powrót epidemii cholery

WHO stwierdziła o wybuchu epidemii cholery w Nigrze w sierpniu br. Natomiast poprzednia wystąpiła w 2018 roku. Zmarło wtedy 78 osób spośród niemal 4 tys. zakażonych.



Cholera to groźna choroba zakaźna przewodu pokarmowego, wywoływana przez spożycie pokarmu lub wody skażonej szczepami przecinkowca cholery. Do zakażenia dochodzi w drodze pokarmowej, głównie przez zanieczyszczoną ludzkimi odchodami wodę. Wodę skazić bakteriami mogą jedynie ludzie chorzy lub nosiciele bakterii.