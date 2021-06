Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że usłyszeli potężny wybuch. W sieci pojawiły się nagrania, na którym widać kulę ognia.



Jak przekazały służby, na miejscu pracuje 15 wozów. Z ogniem walczy około 100 strażaków.

Według informacji straży pożarnej spaleniu uległy co najmniej trzy jednostki handlowe, cztery samochody zaparkowane w garażach oraz budka telefoniczna. Na miejsce wysłane zostały ambulanse, ale jak dotychczas nie ma doniesień o osobach poszkodowanych.



Drogi w pobliżu stacji Elephant and Castle zostały zamknięte. Zawieszono także kursy wszystkich pociągów.

Reklama

"To nie terroryzm"

Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia oraz by okoliczni mieszkańcy zapobiegawczo zamknęli okna i drzwi swoich mieszkań.

Stacja Elephant and Castle jest głównym węzłem kolejowym, gdzie znajduje się ruchliwa stacja metra na linii północnej, a także pociągi naziemne, które łączą południowy i północny Londyn.

Lokalna policja twierdzi, że pożaru nie można wiązać z terroryzmem.