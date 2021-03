Dziennikarka Mirela Vaida zaatakowana. Naga kobieta wbiegła do studia rumuńskiej telewizji

Popularna rumuńska dziennikarka została zaatakowana podczas programu "na żywo". Do studia wbiegła naga kobieta i usiłowała uderzyć prezenterkę kamieniem. Wideo trafiło do internetu - do tej pory zanotowało ponad milion wyświetleń.

Do incydentu doszło w piątek 19 marca. Dziennikarka Mirela Vaida prowadziła program na kanale Antena 1. W pewnym momencie prezenterka przerwała swoją wypowiedź i spojrzała się w prawo. W kadrze pojawiła się naga kobieta, która miała w rękach duży kamień. Próbowała rzucić nim w dziennikarkę, która odskoczyła z krzykiem.

Do studia wbiegli członkowie ekipy technicznej, którzy stanęli między agresorką a prezenterką. Po kilku sekundach transmisję przerwano. Wznowiono ją po kilkunastu minutach.

- Ta kobieta podeszła do mnie bardzo szybko i próbowała uderzyć mnie kamieniem. Byłam zszokowana, ponieważ nie rozumiałam, co się dzieje. Sparaliżował mnie strach. Miałam szczęście, że mnie nie trafiła - powiedziała po powrocie na antenę Mirela Vaida.

Naga kobieta została zatrzymana przez policję, a następnie przewieziono ją do szpitala psychiatrycznego.



Po umieszczeniu nagrania w internecie pojawiły się głosy, że cała scena została... zainscenizowana, aby o programie zrobiło się głośno. Na Instagramie odniosła się do tego Vaida, która napisała, że "tym, którzy wierzą, że to farsa, życzę z całego serca, aby nigdy nie musieli przeżyć tego, co ja przeżyłam, bo tak naprawdę widziałam swoją śmierć na własne oczy".

