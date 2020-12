UE uruchomiła mechanizm ochrony ludności, aby pomóc Chorwacji dotkniętej przez trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4. We wtorek chorwackie władze złożyły odpowiedni wniosek o pomoc.

Zdjęcie Silne trzęsienie ziemi w Chorwacji /AFP

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Suica i komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz przybyli w środę do Zagrzebia, gdzie spotkali się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem. Wraz z wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych Davorem Bożinoviciem odwiedzili następnie najbardziej zniszczone przez kataklizm miasto Petrinja.



- Przyjechałem dziś do Chorwacji, aby zapewnić Chorwatów, że UE jest z nimi w pełnej solidarności. Nasze Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego będzie nadal zapewniać natychmiastową pomoc. Jestem bardzo wdzięczny krajom, które natychmiast ruszyły na pomoc Chorwacji w tych trudnych czasach. Myślę o wszystkich poszkodowanych, zwłaszcza o tych, którzy stracili bliskich, a także o odważnych ratownikach na miejscu zdarzenia, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc ludziom w potrzebie - powiedział Lenarczicz.



Zobacz też: 13-latka pierwszą ofiarą kataklizmu

Reklama

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło centralną część Chorwacji, zabiło co najmniej siedem osób i spowodowało rozległe zniszczenia w wielu domach i infrastrukturze. W ramach natychmiastowej reakcji KE zmobilizowała pomoc z różnych państw członkowskich, która zostanie szybko wysłana na dotknięte obszary.

Natychmiastowa pomoc zaoferowana przez Austrię, Bułgarię, Czechy, Francję, Grecję, Węgry, Włochy, Litwę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję i Turcję obejmuje bardzo potrzebne kontenery mieszkalne, namioty, śpiwory, łóżka i grzejniki elektryczne.

Ponadto unijna służba zarządzania kryzysowego Copernicus pomaga w dostarczaniu map oceny szkód na obszarach dotkniętych katastrofą.

Całodobowe Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej jest w stałym kontakcie z władzami chorwackimi, aby ściśle monitorować sytuację i kierować dalszą pomoc UE.