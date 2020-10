Prezydent USA Donald Trump ma "łagodne objawy" koronawirusa - poinformowała telewizja NBC News w piątek (2 października), powołując się na urzędnika Białego Domu.

Wiadomość nadeszła kilka godzin po tym, jak prezydent poinformował na Twitterze, że on i jego żona Melania zostali zakażeni.

74-letni Trump ma nadwagę i należy do grupy osób o wysokim ryzyku wystąpienia działań niepożądanych.



Biały Dom poinformował również, że testy na obecność koronawirusa w organizmach wiceprezydenta Mike'a Pence'a i jego żony dały wyniki negatywny.



Lekarz z Białego Domu dr Sean Conley powiedział, że spodziewa się, że Trump "będzie kontynuował wykonywanie swoich obowiązków".

Po wykryciu koronawirusa Trump odwołał wszystkie piątkowe spotkania. Odbędzie jedynie telekonferencję dotyczącą pomocy dla osób starszych w trakcie epidemii. W swoim programie na ten dzień prezydent USA miał wpisany m.in. wiec wyborczy na Florydzie.

Za 32 dni w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, w których ubiega się o reelekcję.

Żona prezydenta zabrała głos

"Jak już zbyt wielu Amerykanów w tym roku prezydent i ja jesteśmy w domowej kwarantannie po pozytywnych testach na koronawirusa. Czujemy się dobrze, a ja przełożyłam wszystkie najbliższe wydarzenia" - napisała na Twitterze Melania Trump.

Zakażona doradczyni

Wcześniej test na koronawirusa dał pozytywny rezultat u doradczyni Trumpa, Hope Hicks. Przebywała ona na pokładzie samolotu Air Force One, gdy prezydent zmierzał na wtorkową (29 września) debatę do Cleveland w Ohio oraz na środowy (30 września) wiec w Minnesocie.

Wiceprezydent USA Mike Pence zapewnił o swojej modlitwie za Donalda Trumpa i jego małżonkę.

"Karen (żona Pence'a - red.) i ja przesyłamy miłość i modlitwy do naszych bliskich przyjaciół - prezydenta Donalda Trumpa oraz pierwszej damy Melanii Trump. Dołączamy do milionów w USA, którzy modlą się za ich pełne i szybkie dojście do zdrowia" - napisał na Twitterze amerykański wiceprezydent.

Zgodnie z 25. poprawką do konstytucji USA w przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia prezydenta może on tymczasowo przekazać obowiązki swojemu zastępcy.

Życzenia od Andrzeja Dudy Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia amerykańskiej parze prezydenckiej złożył na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Polska i USA przejdą przez trudy i odniosą sukces w walce z COVID-19" - napisał.

Najnowszy bilans z USA Jak wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w czwartek (1 października) w USA zmarły 883 osoby zakażone SARS-CoV-2. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł tym samym do 207 711.

Zgodnie ze statystykami dziennika "New York Times" sytuacja epidemiologiczna (przyrost tempa wykrywanych przypadków koronawirusa) pogarsza się na początku jesieni w 29 amerykańskich stanach. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwięcej infekcji wykrywa się w Dakocie Północnej, Dakocie Południowej oraz Wisconsin.

W ostatnim z tych stanów gwałtownie rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem. W niektórych szpitalach zaczyna brakować miejsc.

Łącznie liczba wykrytych przypadków SARS-CoV-2 wzrosła w USA do 7 277 352. Pod koniec września ten bilans dziennie zwiększał się średnio o ok. 45 tys.

