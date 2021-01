W tym tygodniu zainaugurujemy nową administrację i modlimy się o jej sukces w utrzymywaniu Ameryki bezpiecznej i dostatniej - oświadczył w upublicznionym we wtorek pożegnalnym przemówieniu odchodzący prezydent USA Donald Trump. W jego nagraniu pojawił się też polski wątek.

Trump mówił do Amerykanów: - M.in. na placu w Warszawie walczyłem za was, walczyłem za wasze rodziny, walczyłem za nasze państwo.

Musimy być zawsze "krajem nadziei, światła i chwały" dla reszty świata" - wezwał w niemal 20-minutowym nagraniu z Białego Domu. Jak dodał, "to cenne dziedzictwo, którego musimy strzec w każdym czasie".

- Ostatnie cztery lata pracowałem, by właśnie to osiągnąć. Od wielkiej sali muzułmańskich przywódców w Rijadzie, przez wielki plac Polaków w Warszawie, południowokoreański parlament, podium Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Zakazane Miasto w Pekinie i cień Góry Rushmore walczyłem za was, za wasze rodziny, za nasze państwo" - oświadczył.

- Zrobiliśmy to, po co przyszliśmy i dużo więcej - powiedział odchodzący prezydent.

Trump wspomniał o szturmie na Kapitol

Mówił też o swoich osiągnieciach, o tym, że "ciężko pracował dla narodu amerykańskiego". Przypomniał też, że nie zaczął żadnej nowej wojny oraz że przyjął twardą politykę wobec Chin.

W swoim oświadczeniu Trump nie mówił o prezydencie elekcie Joe Bidenie, wspomniał jednak o szturmie na Kapitol przed dwoma tygodniami. - Wszyscy byli przerażeni atakiem na Kapitol. Przemoc jest atakiem na wszystko, co cenimy jako Amerykanie. Nigdy nie można jej tolerować - powiedział.

Nowej administracji przekazał "najlepsze życzenia".

Podziękował swojej rodzinie, wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi oraz rządowi.

Przypomnijmy, że Donald Trump nie pojawiał się publicznie w ostatnim tygodniu. Jak informują amerykańskie media, oświadczenie zostało nagrane w poniedziałek.