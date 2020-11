W serii tweetów odnoszących się do wyborów prezydent USA Donald Trump uznał w poniedziałek, że "Wisconsin wygląda bardzo dobrze", a "Georgia będzie wielkim zwycięstwem". Zarzucił władzom Pensylwanii uniemożliwianie obserwowania liczenia głosów.

We wszystkich tych stanach - zgodnie z danymi z komisji - Trump traci do swojego wyborczego rywala Demokraty Joe Bidena i w ocenie mediów zostało w nich do przeliczenia tak mało głosów, iż prezydent nie ma już szans na nadrobienie strat. W Wisconsin Biden ma na poniedziałek wieczór czasu lokalnego przewagę ponad 20 tys. głosów, w Pensylwanii ponad 45 tys., a w Georgii 12 tys.

W Wisconsin i Georgii różnica między kandydatami będzie prawdopodobnie na tyle mała, iż dojdzie do ponownego przeliczenia głosów.

"Wisconsin wygląda bardzo dobrze. Ustawowo potrzebuje trochę czasu" - ocenił prezydent na Twitterze. "Georgia będzie wielkim prezydenckim zwycięstwem, tak jak w noc wyborczą" - dodał.

Przywódca USA oskarżył również władze Pensylwanii o "uniemożliwianie obserwowania nam większej części liczenia głosów".

Amerykańskie media w większości twierdzą, że obóz prezydenta nie przedstawił wiarygodnych dowodów na "powszechne wyborcze oszustwa". Gdy w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany wystąpiła z zarzutem, że Partia Demokratyczna dała przyzwolenie na fałszerstwa, stacja telewizyjna Fox News przestała transmitować konferencję prasową z jej udziałem.