W pożarze w obozowisku dla uchodźców w regionie Miniyeh w Libanie ponad 75 rodzin straciło schronienie. W tym przypadku, m.in. dzięki nagłośnieniu sprawy w mediach, szybko udało się zorganizować pomoc. Pożary w obozach dla uchodźców to jednak problem dużo częstszy.

Zdjęcie Pogorzelisko na terenie obozowiska dla uchodźców, Liban, 27 grudnia 2020 /IBRAHIM CHALHOUB / AFP /AFP

Szczególnie trudna jest sytuacja w górzystym regionie Libanu - Arsalu, który leży tuż przy granicy z Syrią.



Reklama

Jak mówi Interii Aleksandra Rutkowska z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), żyje tam około 30-40 tys. syryjskich uchodźców, którzy, uciekając przed wojną, przez góry przedostali się do Libanu.



Arsal stanowi dla nich swego rodzaju pułapkę. Uchodźcy nie są przepuszczani w znajdujących się już na terenie Libanu punktach kontroli. Powód? Nielegalne przekroczenie granicy. Wyjściem jest powrót do Syrii, ale stamtąd przecież uciekli, bojąc się prześladowań, represji, czy siłowego wcielenia do wojska.



Dlatego dziesiątki tysięcy Syryjczyków próbują przetrwać w ekstremalnych górskich warunkach.



W Arsalu zimą temperatura spada poniżej zera, a śnieg - sięgający czasem ponad metr - zalega nawet trzy miesiące.

Uchodźcy żyją w prowizorycznych namiotach, składanych z drewnianych żerdzi i plastikowych folii. Ogrzewają je piecami. Ogień jest też im potrzebny do przygotowywania jedzenia.



- W takich obozowiskach dochodzi nawet do 200 pożarów rocznie. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Jednocześnie wiemy, że mieszkańcy nie przetrwają bez ogrzewania. Dlatego stawiamy na prewencję - mówi Aleksandra Rutkowska. Jak tłumaczy, PCPM w obozach umieszcza punkty strażackie, z gaśnicami, piaskiem i narzędziami do gaszenia pożarów, a także prowadzi szkolenia przeciwpożarowe, które objęły już setki obozowisk w północnym Libanie. Organizacja dba też o ocieplenie namiotów i przygotowanie ich na zimę.

Zdjęcie Zima w obozowisku w Arsal w Libanie / PCPM /

W niespełna siedmiomilionowym Libanie żyje - jak podaje AFP - 1,5 miliona syryjskich uchodźców, w tym około miliona zarejestrowanych jako uchodźcy przez ONZ.



Wojna domowa w Syrii trwa już prawie dziesięć lat.

Sytuacja w Libanie - już wcześniej trudna - pogorszyła się znacznie po tragicznej eksplozji w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 r. W wyniku wybuchu zginęło ponad 200 osób, a około 6,5 tysiąca zostało rannych. Wybuch zniszczył lub poważnie uszkodził również wiele budynków w mieście, pozostawiając bez dachu nad głową nawet 300 tys. osób.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej to jedna z polskich organizacji pomocowych, działających w Libanie i jedyna, która działa w regionie Arsal. PCPM w Libanie wspomóc można TUTAJ .



Na rzecz syryjskich rodzin pokrzywdzonych w czasie wojny działa także m.in. Caritas. Zobacz --> "Rodzina rodzinie"

Najważniejsze wydarzenia roku 2020. Świat 1 / 11 Pożary w Australii To były jedne z największych w historii Australii pożary buszu. Nawiedziły ten kraj na przełomie 2019 i 2020 roku. W ich wyniku zginęły co najmniej 34 osoby, a ponad 2,5 tys. budynków uległo zniszczeniu. Ogień strawił też 103 tysiące kilometrów kwadratowych buszu. Szacuje się, że w ogniu i na skutek zatrucia dymem mogło zginąć nawet 500 mln zwierząt. Źródło: East News Autor: SAEED KHAN/AFP udostępnij



Najważniejsze wydarzenia roku 2020. Kraj 1 / 9 Zmiana lidera PO. Grzegorza Schetynę zastąpił Borys Budka Na początku 2020 roku Platforma Obywatelska wybierała szefa partii. Jak ogłoszono oficjalnie 29 stycznia, nowym przewodniczącym został Borys Budka, zdobywając 78,49 proc. głosów. Pokonał tym samym konkurujących z nim: Tomasza Siemoniaka (popieranego przez Schetynę), Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Ustępujący lider – Grzegorz Schetyna pogratulował swojemu następcy, zapewniając, że będzie go wspierał. Wyraźnie zaznaczył także, że nie wybiera się na polityczną emeryturę. Źródło: Reporter Autor: Karolina Misztal udostępnij