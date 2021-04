Senat Czech przyjął uchwałę, w której uznał, że wybuch we Vrbieticach w 2014 roku był aktem terroryzmu państwowego ze strony Rosji wobec jednego państwa członkowskiego, a tym samym i całej Unii Europejskiej. Izba wyższa czeskiego parlamentu zaapelowała do rządu, by ten zostawił w rosyjskiej placówce w Pradze tylko ambasadora.

Zdjęcie Przedstawiciele klubów senatorskich w czasie briefingu prasowego / Senát Parlamentu ČR / facebook.com

Senatorowie zareagowali na informacje o uzasadnionych podejrzeniach, że agenci rosyjskiego wywiadu stali za wybuchem w składzie amunicji w 2014 r. w którym zginęło dwóch obywateli Czech.

W dyskusji zwracano także uwagę na fakt, że istnieje dysproporcja w liczebności personelu dyplomatycznego w placówkach w Moskwie i Pradze, a po wydaleniu z Rosji o dwóch dyplomatów więcej, niż musiało wyjechać z Czech, placówka w stolicy Federacji Rosyjskiej liczy teraz wraz z ambasadorem pięciu dyplomatów i jej działalność została praktycznie sparaliżowana.

Deputowani chcą wypowiedzenia traktatu

W uchwale znalazł się zapis wzywający do ograniczenia liczebności placówki FR do jednej osoby, którą zdaniem senatorów powinien być ambasador. Senatorowie chcą, aby rząd zainicjował wypowiedzenie traktatu o przyjaźni i współpracy z 1993 roku, który podpisywali prezydenci Vaclav Havel i Borys Jelcyn.

Izba wyższa zaleciła również, by rząd przedstawił sprawę ataku w Vrbieticach na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, NATO i UE oraz prosił o wsparcie i pomoc dla Czech państwa członkowskie tych organizacji.

Senatorowie: Rząd powinien domagać się zadośćuczynienia

Po czterogodzinnej debacie senatorowie zwrócili się do rządu o upublicznienie tych informacji o zamachu w 2014 r., które nie podlegają reżimowi o tajemnicy państwowej, by zapobiec szerzeniu się dezinformacji.



Senat zalecił również rządowi, podobnie jak we wtorek Izba Poselska, aby nie zajmował się rosyjskimi ofertami mogącymi mieć związek z przygotowywaną rozbudową siłowni jądrowej w Dukovanach lub w innych elementach struktury krytycznej państwa. Stwierdził też, że rząd powinien od Federacji Rosyjskiej domagać się zadośćuczynienia dla ofiar oraz rekompensaty finansowej za szkody materialne podczas wybuchu oraz za prace związane z oczyszczeniem terenu z niewybuchów, które trwały sześć lat.



