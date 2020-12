Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez czeski rząd kawa nie może być sprzedawana na wynos. "Kawiarnia w Pradze wpadła na oryginalne rozwiązanie" - informują dziennikarze regionalnego programu "Události z Prahy" Czeskiej Telewizji.

Zdjęcie Czeska kawiarnia wykazała absurdalność najnowszych czeskich przepisów w walce z COVID-19 /Facebook/Cafe Prostoru_ /facebook.com

Krótko Czesi mogli cieszyć się wizytami w otwartych restauracjach, kawiarniach i gospodach. - Po niecałych dwóch tygodniach zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowych obostrzeń, jest mi bardzo przykro, ale niestety liczby zakażeń i zgonów rosną, musimy więc działać. Proszę o zrozumienie - powiedział premier Czech Andrej Babiš. Od piątku w Czechach obowiązuje czwarty stopień (w pięciostopniowej skali) obostrzeń.

Jeszcze wcześniej rząd zabronił sprzedaży napojów bezalkoholowych na wynos. Nie chciał, by Czesi chodzili po ulicach, placach i jarmarkach z kubkiem kawy czy herbaty. Władza zdecydowała, że - z powodu pandemii COVID-19 - wszystkie napoje muszą zostać spożyte w lokalu.

Szybko okazało się, że wprowadzone ograniczenia łatwo obejść. Rząd w rozporządzeniu pozwolił na sprzedaż napojów przez okno kierowcy i pasażerom przebywającym w aucie.

Czesi nie tracą poczucia humoru

"Nie możesz kupić kawy na wynos? Kiedy wsiądziesz do naszego samochodu, możesz legalnie kupić ją z okna" - zachęca na swoim profilu na Facebooku praska kawiarnia Café Prostoru, która znajduje się w budynku Narodowej Biblioteki Technicznej w Pradze.

Przed kawiarnią stanął samochód, do którego klienci mogą wsiąść, otworzyć okno i z auta zrobić zakupy. Potem mogą kontynuować spacer.

"Pandemia dopiero wtedy stanie się niebezpieczna, kiedy stracimy poczucie humoru" - czytamy na profilu Café Prostoru w mediach społecznościowych. Kawiarnia podkreśla, że to nie jest pomysł na obejście przepisów, ale zwrócenie uwagi na ich absurdalność. Dlatego - jak dotąd - sprzedaż z samochodu odbyła się tylko dwukrotnie w ograniczonym czasie.

