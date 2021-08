Czechy: Zderzenie pociągów. Są ofiary, wielu rannych

Nie żyją co najmniej dwie osoby, a około 40 zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch pociągów do którego doszło w środę rano w regionie pilzneńskim na zachodzie Czech. Szef akcji ratunkowej przekazał mediom, że ofiary śmiertelne to najprawdopodobniej maszyniści obu składów. Stan siedmiu poszkodowanych określany jest jako krytyczny.

Zdjęcie Do zderzenia pociągów doszło po 8 rano w środę / materiały prasowe