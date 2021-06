Czechy: Wyciek trującej substancji. Dwie osoby zmarły, dwie walczą o życie

Do wycieku chemikaliów doszło w Pilźnie na zachodzie Czech. Według informacji strażaków awaria miała miejsce na terenie firmy zajmującej się utylizacją ścieków przemysłowych. W jej wyniku wyciekły substancje o wysokim stężeniu związków siarki, przez co zmarły dwie osoby, a dwie inne w bardzo ciężkim stanie zostały przewiezione do szpitala.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / Beata Zawrzel/REPORTER / Reporter