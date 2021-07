Czechy: Wybuch w zakładach chemicznych

Świat

Cztery osoby zostały ranne w wyniku wybuchu, do jakiego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w zakładach chemicznych "Preol" w Lovosicach na północnym zachodzie Czech. Ogień gasiło 12 jednostek straży pożarnej. Do akcji wezwano śmigłowiec z kamerą termowizyjną. We wtorek rano pożar został opanowany.