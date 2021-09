Czechy: Prezydent Milosz Zeman w szpitalu

Świat

Prezydent Czech Milosz Zeman został przyjęty do Centralnego Szpitala Wojskowego we wtorek. Kancelaria nie podała żadnych szczegółów o hospitalizacji czeskiej głowy państwa. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać przyjazd prezydenckiej limuzyny do szpitala. Zeman do placówki wjechał na wózku inwalidzkim.

Zdjęcie Milosz Zeman / AFP