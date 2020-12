Cyberatak na Europejską Agencję Leków

Europejska Agencja Leków (EMA) stała się celem cyberataku - poinformowano na stronie EMA. Nie podano więcej szczegółów, oprócz tego, że w sprawie toczy się śledztwo. EMA jest unijną agencją odpowiedzialną m.in. za zatwierdzanie szczepionek przeciwko COVID-19.

Zdjęcie Instytucja UE odpowiedzialna m.in. za zatwierdzenie szczepionek na COVID-19 stała się obiektem cyberataku, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

"EMA stała się celem cyberataku. Agencja szybko wszczęła pełne dochodzenie, w ścisłej współpracy z organami ścigania i innymi właściwymi podmiotami" - napisano w krótkim komunikacie agencji.

Dodano, że EMA nie może na razie przedstawić żadnych dodatkowych szczegółów toczącego się postępowania, a dalsze informacje zostaną podane w odpowiednim czasie.

Mająca swoją siedzibę w Amsterdamie EMA jest agencją Unii Europejskiej, odpowiedzialną za ocenę i dopuszczanie do użytku w krajach UE wyrobów medycznych, w tym leków, szczepionek i aparatury medycznej.

Nie jest jasne, kiedy doszło do ataku, kto go dokonał i czy doszło do przejęcia jakichś danych - pisze agencja Reutera, przypominając, że w czasie pandemii koronawirusa zwiększyła się liczba cyberataków wymierzonych w instytucje związane z systemem ochrony zdrowia.

Reuters wcześniej donosił o hakerach łączonych z rządami Korei Północnej, Iranu, Wietnamu, Chin i Rosji, którzy byli oskarżani o próby kradzieży informacji o koronawirusie oraz potencjalnych lekarstwach i szczepionkach na COVID-19.