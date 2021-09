Sprawę zaczęli nagłaśniać rodzice uczniów uczęszczających do szkoły Marnix Cas Cora w Curacao (terytorium zależne Holandii). Jak donosi "NL Times", mieli się skarżyć w internecie i lokalnych mediach na upokarzające traktowanie. W związku z tym zdarzeniem - doszło do niego we wtorek (7 września) - szkoła została zamknięta.

Część funkcjonariuszy, która przeprowadzała kontrolę została skierowana na przymusowe urlopy, a co najmniej jeden z nauczycieli został zawieszony. Pedagodzy, uczniowie i rodzice mają zagwarantowaną opiekę psychologiczną.

Reklama

Premier i minister sprawiedliwości Curacao Gilmar "Pik" Pisas rozmawiał w czwartek z nauczycielami i ogłosił, że wszczęto śledztwo w sprawie zdarzenia. Według niego jasne jest, że kontrola poszła za daleko i rozumie, że uczniowie i rodzice są tą sytuacją zszokowani.



W Curacao często sprawdza się, czy uczniowie przynoszą do szkoły narkotyki lub broń. Jednak kontrole osobiste uczniów nie jest powszechne i według niektórych prawników jest dozwolone tylko wtedy, gdy istnieje poważne podejrzenie posiadania nielegalnych przedmiotów.