- Pomoc medyczna została udzielona w sumie 45 osobom. Wszystkie hospitalizowano - poinformował dyrektor szpitala okręgowego w mieście Slavonski Brod, dr med. Josip Samardżić.

Na miejscu trwa akcja ratownicza. Przyczyna wypadku nie jest znana i pozostaje do ustalenia. Wiadomo jedynie, że autobus jadący z Frankfurtu nad Menem (Niemcy) do Prisztiny zsunął się z pasa autostrady i wywrócił na bok.

Trasa łączyła kiedyś republiki byłej Jugosławii

Policja nie ujawniła na razie narodowości i tożsamości ofiar. Wśród pasażerów mogli być cudzoziemcy. Założyciel centroprawicowej partii The Alliance for the Albanians w Macedonii - Ziadin Sela - podał, że ofiary i ciężko ranni to jego rodacy.

Do wypadku doszło na autostradzie A3, która biegnie od granicy ze Słowenią w Breganie do granicy z Serbią w Lipovacu. Trasa ta była kiedyś częścią autostrady Braterstwo i Jedność łączącej republiki byłej Jugosławii: Słowenię, Chorwację, Serbię i Macedonię.