Chiny znowu naruszyły przestrzeń powietrzną Tajwanu. 25 wojskowych maszyn wleciało w obszar zastrzeżony

Świat

W rocznicę proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej jej wojskowe samoloty, w tym dwa zdolne do przenoszenia broni jądrowej bombowce, naruszyły przestrzeń powietrzną Tajwanu. To kolejny tak liczny przelot w ostatnich tygodniach. Chiny roszczą sobie prawa do 24-milionowej wyspy. Ostatnio oburzenie władz Pekinu wywołał akces Tajwanu do Kompleksowego i Progresywnego Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP) - wielostronnej umowy handlowej, której członkami jest 11 państw, w tym Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia i Wietnam.

Zdjęcie Na zdjęciu: chińskie samoloty Chengdu J-10 podczas pokazu w czasie Airshow w Zhuhai w prowincji Guangdong / PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI / PAP/EPA