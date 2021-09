Chiny: Władze próbują po raz kolejny ograniczyć czas spędzany przez nieletnich w internecie

10-letni plan rozwoju dzieci i młodzieży przyjęty przez Radę Państwa Chińskiej Republiki Ludowej zawiera wytyczne dla operatorów, którzy oferują usługi online, w tym gry, transmisje na żywo i dostęp do mediów społecznościowych. Rząd ma na celu wdrożenie ujednoliconego systemu uwierzytelniania tożsamości elektronicznej. Podejmowane są także działania zmierzające do lepszej klasyfikacji gier i ochrony prywatności nieletnich użytkowników.

W sierpniu władze wprowadziły w życie rygorystyczne przepisy umożliwiające użytkownikom do 18. r.ż. korzystanie z gier online tylko w godzinach 20-21 w piątki, soboty, niedziele i święta ustawowe. Chińskie ministerstwo handlu opublikowało też projekt przepisów dotyczących przedmiotów, których nie wolno sprzedawać w transmisjach na żywo, a znalazły się wśród nich m.in. zabawki erotyczne, urządzenia szpiegowskie czy leki.



Krajowi giganci rozrywki online, jak Tencent Holdings i ByteDance, starają się wprowadzić środki, które pozwolą spełnić nowe wymagania. ByteDance ma w pamięci otrzymaną grzywnę, nałożoną w styczniu za rozpowszechnianie "obscenicznych, pornograficznych i wulgarnych informacji" poprzez należącą do tego przedsiębiorstwa IT aplikację Douyin.



Chińczycy próbują obejść przepisy

W praktyce młodzi gracze często znajdują kreatywne rozwiązania, by obejść ograniczenia. Nie brak też rodziców, którzy dzielą się ze swoimi niepełnoletnimi dziećmi własnymi numerami identyfikacyjnymi, by umożliwić im dłuższe granie.



Nowe chińskie wytyczne obejmują szeroki wachlarz koncepcji wpisujących się w "poprawę poziomu edukacji i zapewnienie dobrobytu pokoleniu uważanemu za przyszłość kraju". Jednym z celów władz jest zwiększenie do ponad 96 proc. wskaźnika ukończenia dziewięcioletniego programu obowiązkowej edukacji.