Chiny: Kolekcjoner kupił broń z gry komputerowej. Zapłacił niemal 3 mln zł

Pierwszą ze "skórek" jest Dragon Lore do karabinu snajperskiego AWP w wersji Suwenir. Drugą zaś Case Hardened do karabinu szturmowego AK-47. Co istotne, każda z broni ozdobiona była czterema naklejkami holograficznymi z logiem Titan, które pochodziły z ESL Major Series One Katowice 2014 - informuje cybersport.pl.



Serwis zwraca uwagę, że jedną ze "skórek" można zdobyć jedynie przez otwarcie skrzynek z niedostępnej od kilku lat mapy Cobblestone. To mogło zadecydować o tak dużej kwocie, jaką zdecydowano się zapłacić.

Co ciekawe, kolekcjonerzy, by dobić targu, spotkali się twarzą w twarz. Transakcja gotówkowa - jak przekazano na Twitterze - przebiegła pomyślnie.

W mediach społecznościowych zamieszczono relację ze spotkania kolekcjonerów. Widać na niej m.in. 5 mln juanów w gotówce.