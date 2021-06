"Całkowicie zaskakujące odkrycie". Chodzi o sen niemowląt

- To było całkowicie zaskakujące odkrycie i - z tego, co wiemy - unikalne dla ludzi i ludzkich niemowląt - mówi prof. Mark Blumberg z Wydziału Psychologii i Nauk o Mózgu, jeden z autorów badania. Naukowcy z Uniwersytetu Iowa ustalili, że począwszy od trzeciego miesiąca życia u niemowląt dochodzi do wyraźnego wzrostu drgań kończyn podczas fazy snu zwanej snem spokojnym. Jest to zjawisko, które nie występuje u dorosłych osób i prawdopodobnie służy nauce koordynacji ruchów ciała.

Zdjęcie Na potrzeby eksperymentu zespół prof. Blumberga obserwował 22 śpiące niemowlęta w wieku od jednego tygodnia do siedmiu miesięcy / 123RF/PICSEL